Гаджиев: «Никакой паники из-за невыплат нет»

Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев сообщил, что задержка зарплат никак не сказывается на настроении игроков.

«Не чувствую, что ситуация с задержкой зарплаты как-то сказывается на настрое команды. У нас собраны профессионалы, которые могут отделить главное от второстепенного, тем более что «Амкар» всегда рассчитывался, и все знают, что к команде с большим вниманием относится руководство региона, так что никакой паники нет», – рассказал Гаджиев.

Напомним, что футболисты «Амкара» не получают зарплату уже полтора месяца.