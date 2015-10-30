Набиуллин раздал билеты на матч с «Ливерпулем» школьникам Казани

В пятницу утром защитник «Рубина» Эльмир Набиуллин посетил 84 школу Советского района Казани, которая находится в поселке Дербышки. Он сам учился в этой школе и сегодня раздал 40 билетов старшеклассникам (школьникам нет 18 лет и потому на игру, которая завершится после 22 часов они должны прийти в сопровождении родителей) на матч с «Ливерпулем». Все билеты Набиуллин приобрел на собственные средства.

Напомним, что матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Рубин» – «Ливерпуль» состоится 5 ноября на «Казань Арене».