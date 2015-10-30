Скрипченко: «За спиной Гончаренко я никаких шагов не предпринимал»

Главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко рассказал о том, как хотел покинуть Екатеринбург вслед за Виктором Гончаренко, но все же остался в команде.

«Я благодарен Григорию Викторовичу Иванову, президенту клуба, за то, что он разложил по полочкам, что и как было. Настолько подробно он все объяснил. Так сложилось, что Виктор Михайлович покинул «Урал».

Я тоже написал заявление об уходе, чтобы быть солидарным с главным тренером, который меня приглашал как помощника. Но Григорий Викторович убедил меня остаться, продолжить то дело, которое начали с Гончаренко.

Я не знал, в какой роли остаюсь, но согласился помочь команде. После нескольких неплохих по результату игр мне предложили стать главным тренером, и я этот вызов принял. Виктор Михайлович был в курсе всех событий. Мы общались. За его спиной я никаких шагов не предпринимал.

Да, я для себя принял решение, но оно с ним проговаривалось, обсуждалось. Он сказал: «У меня к тебе, Вадим Викторович, никаких вопросов нет. Ты взрослый человек, тренер, так что принимай решение, а моя реакция на него в любом случае будет нормальной».

Могу даже сказать, что мы остались в дружеских отношениях. Никаких недомолвок. Мы можем смело смотреть друг другу в глаза, обняться и пожать руку. Здесь нет никаких сомнений», – рассказал Скрипченко.

Свой следующий матч в российской Премьер-лиге «Урал» проведет на выезде против «Спартака» в воскресенье, 1 ноября, в 19:30 по московскому времени.