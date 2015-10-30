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    Резвухин: «Прудников как обычно все перепутал»

    Генеральный директор пермского «Амкара» Игорь Резвухин рассказал о задолженности перед футболистами клуба по зарплате, которая составляет полтора месяца. Руководитель пообещал, что в ближайшее время она будет ликвидирована.

    "Про два месяца - это неверная информация. Прудников как обычно все перепутал. Задолженность по зарплате составляет не два месяца, а полтора. Долги мы погасим в ближайшее время. Финансовая ситуация у нас нормальная, не хуже, чем у других клубов", - сказал Резвухин.

    Напомним, что в четверг "Амкар" в 1/8 финала Кубка России на выезде обыграл московский "Локомотив" со счетом 1:0.

    Источник: ТАСС

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    30.10.2015 10:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +31

      nikolaich2 30 октября 2015, 16:12

      "Финансовая ситуация у нас нормальная, не хуже, чем у других клубов"
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      Сенсация: оказывается во всех клубах задержки зарплат - не менее полутора месяцев!

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      Рейтинг: +483

      headdevil 30 октября 2015, 13:45

      Как обычно... ахах))

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