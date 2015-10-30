Вратарь «Миддлсбро»: «Даунинг подсказал мне, куда Руни будет бить пенальти»

Вратарь «Миддлсбро» Томас Мехиас рассказал, как ему удалось отбить одиннадцатиметровый удар в исполнении нападающего «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни во время послематчевой серии пенальти в Кубке английской лиги.

«Если честно, я не изучал, как они обычно бьют. Мы отрабатывали пенальти на этой неделе с тренером вратарей Лео Перковичем, потому что знали, что до этого может дойти. Но я не изучал, кто как бьет. Стюарт Даунинг сказал мне, что Руни бьет вправо, и я послушал его. Я стоял до конца, а затем бросился в правую сторону. Во время удара Даунинг показал вправо, и я решил прыгнуть туда», – поведал Мехиас.