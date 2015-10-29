Уткин будет ведущим телепередачи «Рио ждет»

Телекомментатор «НТВ-Плюс» Василий Уткин будет вести телепередачу «Рио ждет» на новом федеральном телеканале «Матч ТВ», сообщила генеральный продюсер канала Тина Канделаки.

«Василий Уткин будет ведущим в цикле передач «Рио ждет». Это будет очень интересно для зрителей. Василий расскажет обо всех олимпийских видах спорта, которые будут представлены в Рио. Все самое интересное перед предстоящей Олимпиадой вы узнаете. Но помимо этого вы увидите Уткина и в другом информационно-аналитическом шоу», - заявила Канделаки.