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Уткин будет ведущим телепередачи «Рио ждет»

29 октября 2015, 15:46
1

Телекомментатор «НТВ-Плюс» Василий Уткин будет вести телепередачу «Рио ждет» на новом федеральном телеканале «Матч ТВ», сообщила генеральный продюсер канала Тина Канделаки.

«Василий Уткин будет ведущим в цикле передач «Рио ждет». Это будет очень интересно для зрителей. Василий расскажет обо всех олимпийских видах спорта, которые будут представлены в Рио. Все самое интересное перед предстоящей Олимпиадой вы узнаете. Но помимо этого вы увидите Уткина и в другом информационно-аналитическом шоу», - заявила Канделаки.

Источник: Чемпионат.ком
Весь мир
Комментарии (1)
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Тот еще Бобер
1446135360
Уткин выглядит очень по-олимпийски )
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