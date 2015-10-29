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    Черданцев: «Если «Матч ТВ» не будут смотреть, то нужно менять людей»

    Телекомментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев поделился своими ожиданиями от запуска нового проекта, вещание которого начнется 1 ноября. По мнению Черданцева, новый телеканал ждет успех, передает корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.

    - Хочется верить, что «Матч ТВ» будет успешным. Здесь собралась очень сильная команда. Как продюсерская, так и творческая. Такого симбиоза в России еще не было. Плюс права. Что на «Плюсе», что на «России 2» работали очень сильные команды, но они были разрозненны. У ВГТРК была хорошая команда, но не было телеправ на многие соревнования, а у нас эти права были, и команда была сильная, но мы не вещали на всю страну. Только на определенную аудиторию. Сейчас это все объединилось в одно целое. Это беспрецедентная история для нашего телевидения. И если это не пойдет, если люди не будут это смотреть, то нужно менять людей.

    - А канал будет более мужским или женским?

    - Смотрите, я часто по работе бываю в США. Там спортивная телеиндустрия безусловно сильнейшая в мире. И, если вы вспомните американские фильмы, то там есть шаблон счастливой семейной жизни: дети вместе с родителями делают что-то спортивное. К примеру, кидают бейсбольный мяч. Сейчас уже все там играют в футбол. Европейский. Не надо говорить soccer. Они понимают слово football так, как и европейцы. В США сейчас дикая популярность футбола. Особенно женского. Их сборная недавно играла в финале чемпионата мира. Я как раз в этот момент был в Америке. Дикий ажиотаж. По телевидению об это постоянно говорят. Эти девицы настоящие героини и звезды. Я к чему клоню, девушки увлекаются спортом больше, чем можно подумать. Я это понимаю по своим соцсетям. Или по тому, кто подходит около стадиона. Мне легче говорить о футболе, я с этой аудиторией намного больше коммуницирую. Так вот, женская аудитория футбола очень сильно выросла. Поэтому, я считаю, что какой-то узконаправленности быть не должно. «Матч ТВ» - телеканал для всех. Мы должны заинтересовать все социальные группы смотреть и увлекаться спортом.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.10.2015 13:32
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 29 октября 2015, 17:10

      Главное чтоб футбола побольше было чем сейчас на России 2 и нтв

      2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 29 октября 2015, 16:54

      Первым делом уберите Канделаки и Уткина.

      0
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      Рейтинг: +17371

      Garrincha58 29 октября 2015, 16:38

      все правильно кто будет смотреть очередные бредни Черданцева и Губерниева да теперь еще всяких Шнуров да Навок туда пригласили а футбола будет как всегда один матч в неделю а заполнять будут тупой рекламой и всякими шоу как на НТВ поэтому кто их смотреть то будет лично я давно телевизор не смотрю качаю фильмы в инете и кручу без рекламы навязчивой потому что это все уже так достало просто тошнит от их рож и голосов

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 29 октября 2015, 16:22

      Посмотрел программу-фигня. Полуроссия 2-полубойцовский клуб))). Нафига было огород городить?

      0
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      Рейтинг: +10

      alexcc2009 29 октября 2015, 16:12

      Надо не людей менять а с канала б... убрать типа Тины Конделаки и все хорошо будет

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      Рейтинг: +167

      астраханец 29 октября 2015, 15:05

      Лишь бы канал был о спорте. А вообще у нас нет уже нормальной спортивной журналистики. У нас вообще нет нормальной журналистики

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      Рейтинг: +224

      Ele13 29 октября 2015, 14:53

      Если канал будет чисто спортивным и постоянно показывать интереснийшие матчи по футболу самых популярных лиг, как АПЛ, Примера и др., и другие виды спорта, то люди с удовольствием будут его смотреть.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 29 октября 2015, 14:42

      Если из спортивного канала не сделают "дешевое шоу" приглашенные комедианты с юмором "ниже пояса" и похабщиной, то людей менять не придется!

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