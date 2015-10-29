«Локомотив» — «Амкар». Онлайн-трансляция

Конечно, явным фаворитом встречи выглядит именно московская команда. Совсем недавно в чемпионате страны эти команды уже встречались и тогда футболисты «Амкара» ничего не смогли противопоставить «Локомотиву», уступив на выезде 0:3. Но, как известно, кубок и чемпионат – это две разные вещи, и правильный настрой на поединок игроков одной из команд может сотворить настоящую сенсацию.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Локомотив» – «Амкар». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 19:00. Не пропустите!