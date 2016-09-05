«Бомбардир» ищет выпускающего редактора

Редакция «Бомбардира» расширяет команду и приглашает к сотрудничеству выпускающего редактора.
Кто нам нужен?
- креативный редактор, у которого есть опыт работы в СМИ
- вы грамотно пишете сами и можете сделать тексты других лучше
- владеете компьютером на достаточно хорошем уровне, чтобы разобраться в административной панели сайта, если не было такого опыта
- понимаете, как работают социальные сети
Что вы будете делать?
Вы будете работать с контентом сайта, реагировать на инфоповоды. Вам предстоит взаимодействовать с другими редакторами, авторами, дизайнерами, программистами.
Что мы обещаем?
- удаленную работу
- удобный график, который вы составляете сами
- хорошую зарплату, привязанную к количеству смен
- возможность посещать футбольные матчи
- печенья, кофе, фрукты и футбол по пятницам, если вы из Москвы
Как откликнуться на вакансию?
Расскажите нам о себе в письме. Приложите резюме и любые файлы и ссылки, которые могут рассказать о ваших навыках: статьи, ссылки на проекты, ваши группы в соцсетях и прочее. Добавьте ссылки на ваши профили в соцсетях (Вконтакте или Facebook). Отправьте письмо на jobs@bombardir.ru с пометкой «Редактор для Бомбардира».
Источник: Бомбардир.ру