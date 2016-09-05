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«Бомбардир» ищет выпускающего редактора

5 сентября 2016, 20:50

Редакция «Бомбардира» расширяет команду и приглашает к сотрудничеству выпускающего редактора.

Кто нам нужен?

  • креативный редактор, у которого есть опыт работы в СМИ
  • вы грамотно пишете сами и можете сделать тексты других лучше
  • владеете компьютером на достаточно хорошем уровне, чтобы разобраться в административной панели сайта, если не было такого опыта
  • понимаете, как работают социальные сети

Что вы будете делать?

Вы будете работать с контентом сайта, реагировать на инфоповоды. Вам предстоит взаимодействовать с другими редакторами, авторами, дизайнерами, программистами.

Что мы обещаем?

  • удаленную работу
  • удобный график, который вы составляете сами
  • хорошую зарплату, привязанную к количеству смен
  • возможность посещать футбольные матчи
  • печенья, кофе, фрукты и футбол по пятницам, если вы из Москвы

Как откликнуться на вакансию?

Расскажите нам о себе в письме. Приложите резюме и любые файлы и ссылки, которые могут рассказать о ваших навыках: статьи, ссылки на проекты, ваши группы в соцсетях и прочее. Добавьте ссылки на ваши профили в соцсетях (Вконтакте или Facebook). Отправьте письмо на jobs@bombardir.ru с пометкой «Редактор для Бомбардира».

Источник: Бомбардир.ру
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