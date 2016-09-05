«Бомбардир» ищет выпускающего редактора

Редакция «Бомбардира» расширяет команду и приглашает к сотрудничеству выпускающего редактора.

Кто нам нужен?

креативный редактор, у которого есть опыт работы в СМИ

вы грамотно пишете сами и можете сделать тексты других лучше

владеете компьютером на достаточно хорошем уровне, чтобы разобраться в административной панели сайта, если не было такого опыта

понимаете, как работают социальные сети

Что вы будете делать?

Вы будете работать с контентом сайта, реагировать на инфоповоды. Вам предстоит взаимодействовать с другими редакторами, авторами, дизайнерами, программистами.

Что мы обещаем?

удаленную работу

удобный график, который вы составляете сами

хорошую зарплату, привязанную к количеству смен

возможность посещать футбольные матчи

печенья, кофе, фрукты и футбол по пятницам, если вы из Москвы

Как откликнуться на вакансию?

Расскажите нам о себе в письме. Приложите резюме и любые файлы и ссылки, которые могут рассказать о ваших навыках: статьи, ссылки на проекты, ваши группы в соцсетях и прочее. Добавьте ссылки на ваши профили в соцсетях (Вконтакте или Facebook). Отправьте письмо на jobs@bombardir.ru с пометкой «Редактор для Бомбардира».