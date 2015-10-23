Лига Европы. «Брага» обыграла «Марсель», «Слован» упустил победу над «Гронингеном»

В группе F Лиги Европы "Брага" обыграла "Марсель" на своем поле. Ведя в счете 2:0, португальцы умудрились пропустить два мяч за три минуты до конца, но все же выправили положение - помог многолетний лидер команды Алан, матч завершился со счетом 3:2. В еще одной встрече "Слован" упустил победу над "Гронингеном" - 1:1.

Лига Европы. Группа F. 3-й тур

Слован (Чехия) – Гронинген (Голландия) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Люкасен, 87; 1:1 – Хоссен, 90.

Брага (Португалия) – Марсель (Франция) – 3:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Кока, 61; 2:0 – Вилсон Эдуардо, 77; 2:1 – Алессандрини, 84; 2:2 – Батшуайи, 87; 3:2 – Алан, 88.