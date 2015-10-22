Зырянов: «Лимит не идет на пользу «Зениту»

Бывший игрок «Зенита» Константин Зырянов после матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лионом» (3:1) высказался о влиянии лимита на легионеров на игру санкт-петербургского клуба.

«Считаю, что лимит не идет на руку нашей команде. Вы же видите – в чемпионате одна команда, в Лиге чемпионов несколько иная. А ведь в еврокубках нет лимита. Что касается Артема, он просто доказывает, что ему и лимит и все остальное нипочем. Продолжает забивать и все! Так что сейчас все эти разговоры о лимите и Дзюбе – пустое», – сказал Зырянов.