Черевченко: «У Тарасова хорошие кондиции, но с «Бешикташем» он не сыграет»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко рассказал о том, как проходит подготовка к матчу третьего тура Лиги Европы против «Бешикташа».

«Насчет изменений в составе говорить пока не буду, а подготовка к матчу поменялась. Перед «Спартаком» мы тренировались две недели, не было сборников. Сейчас времени гораздо меньше, но все игроки были в нашем распоряжении», - говорит Черевченко.

Наставник прокомментировал состояние Тарасова.

«У Тарасова хорошие кондиции, но с «Бешикташем» он не сыграет».

По словам специалиста, он и его подопечные настроены на победу.

«Мы всегда настраиваемся на победу. Ничего особенного в предстоящей встрече нет. Матч будет непростым. «Бешикташ» из года в год борется за высокие места в Турции, у них хороший подбор игроков».

При этом Черевченко не считает «Бешикташ» главным соперником железнодорожников в борьбе за выход из группы.

«Спортинг» тоже не надо забывать. Я смотрел не только матчи «Бешикташа» в Лиге Европы, но и в чемпионате. У нас есть представление, в какой футбол играет турецкая команда. Сегодня у нас тренировка, а вечером теория, где мы подробно разберем «Бешикташ». Игра все покажет».

Тренер «Локомотива» не расспрашивал Фернандеша о «Бешикташе».

«Пока не спрашивал, но время еще есть. Позавчера общался со Славеном Биличем, у нас с ним отличные отношения. Но не по поводу «Бешикташа».

Черевченко уверен, что лидерство в таблице группы Лиги Европы никак не скажется на психологическом состоянии его игроков.

«В таблицу никто не заглядывает. В «Локомотиве» не дети собраны, а взрослые, состоявшиеся футболисты, так что психологически команда устойчива».

Матч "Локомотив" - "Бешикташ" состоится в четверг 22 октября. Начало встречи в 20.00.