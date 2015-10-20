Ловчев: «Глупо начинать давить на Аленичева спустя 12 туров»

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился своим мнением о перспективах Дмитрия Аленичева на посту главного тренера красно-белых, а также выразил уверенность в том, что полузащитники Роман Широков и Ивелин Попов могут найти общий язык на поле.

«Аленичев пытается выстроить атаку за счет Попова и Широкова, пока получается в отдельных матчах. Вокруг пары этих полузащитников много разговоров в том духе, что Широков не тянет. Убежден, что это не так: нужно просто найти позицию. Как-то Саша Мостовой рассказывал мне об эпизоде карьеры в «Сельте». Он был уже Царем, а тут взяли Бобана из «Милана». И у Звонимира ничего не получалось, но тренер продолжал ставить двоих. И тогда Бобан попытался разрулить эту ситуацию – игроки поехали в ресторан, поговорили, попили пивка. Бобан признал, что он Мостовому в той ситуации не ровня, разный статус в клубе. И футболисты сами попытались решить проблему. Они играли, по сути, на одной позиции, и Бобан предложил вариант: он отходит чуть назад, Мостовой располагается выше.

Не знаю, как решится вопрос с Поповым и Широковым, но оба уже достаточно опытны, чтобы и самим что-то предложить. Главное, что есть у «Спартака» в большинстве матчей – это нацеленность на чужие ворота. Да, пока нет целостности, то травмы, то Широков выпадает, но мне важна тенденция. Важно, что нет безволия – в конце концов, могли и в матче с «Локо» вырвать очки, встрепенулись во втором тайме безнадежного вроде бы матча. Видна разница: Якин хотел, прежде всего, не пропустить, Аленичев – забить. И мне бы очень не хотелось увидеть у Аленичева то, чем начал заниматься в прошлом году Якин: стал заигрывать с публикой, когда понял, что все пропало, начал выпускать молодых.

Все, что нужно Аленичеву – это время и возможность укрепиться зимой более сильными футболистами. Все, что должен делать Аленичев – продолжать линию на атаку. Зритель должен видеть это направление. Все, что нужно Федуну – терпение. Карпина он терпел пять сезонов, Якина – один. Глупо начинать давить на Аленичева спустя 12 туров», - сказал Ловчев.