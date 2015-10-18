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    Федун: «Видимо, Аленичеву не очень нравится Озбилиз, и мне это не совсем понятно»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун не самым лестным образом отозвался об игре команды в матче с «Локомотивом» (1:2).

    «Конечно, очень расстроены результатом. Была возможность зацепиться за гонку за медали. Сейчас это сделать будет очень сложно.

    Конечно, тренер не угадал с составом. Промес не мог играть целый матч. Непонятно, почему не играл Озбилиз, который оживляет игру. Видимо, он не очень нравится тренеру. Мне это не совсем понятно.

    Почему всегда не действовать так, как последние 15 минут? Спросите у футболистов. Я им плачу зарплату, и плачу еt вовремя. Бонусы они получают тоже вовремя», — заключил Федун.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.10.2015 16:44
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +193

      westerose 19 октября 2015, 03:08

      "Почему всегда не действовать так, как последние 15 минут?" Потому что Локо на голову сильнее и просто не дал так действовать весь матч. В концовке сил уже не хватало, к сожалению физические кондиции игроков РФПЛ оставляют желать лучшего.

      3
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 18 октября 2015, 21:28

      Так сам и спроси У футболистов! Или спроси С футболистов!

      0
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      Рейтинг: +80

      Питерский мент 18 октября 2015, 21:03

      Аленичеву пора на выход, не уживется он с хозяином, которому ой как хочется порулить

      -1
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 18 октября 2015, 17:29

      СКОРЕЕ ОН НЕ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ ТОП ЧЕМПИОНАТОВ...А КОГДА В ФОРМЕ И СТАРАЕТСЯ ОН НЕПЛОХ

      0
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      Рейтинг: +55

      vyacheslaff 18 октября 2015, 17:19

      Пошло говно по трубам.... Озбилиз не для премьер лиги в принципе и мне тоже не нравится, а за базаром следить надо...говорун хренов

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      Рейтинг: +11

      Чидори > vyacheslaff 18 октября 2015, 17:25

      согласен с каждым словом!

      1
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      Рейтинг: +121

      vanesss1981 18 октября 2015, 17:14

      Вообще-то Озбилиз играл, с 55-ой минуты вместо Мовсисяна! Федун по ходу на стадик бабки ходит считать, а не игру смотреть.

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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 18 октября 2015, 16:51

      Пока ты этим инвалидам отваливаешь столько бабла, да ещё и своевременно - не будут эти кривоногие карлики выигрывать!!! Ставь их на бабки!!!

      5
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Сармат Ростов 18 октября 2015, 21:31

      Хорошо бы "поставить"! Но ведь не получится! Сами контракт подписывали, а там основные деньги в 100 раз больше бонусов на которых можно "играть штрафами"! Им эти штрафы "по барабану"!

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