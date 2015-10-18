Федун: «Видимо, Аленичеву не очень нравится Озбилиз, и мне это не совсем понятно»

Владелец «Спартака» Леонид Федун не самым лестным образом отозвался об игре команды в матче с «Локомотивом» (1:2).

«Конечно, очень расстроены результатом. Была возможность зацепиться за гонку за медали. Сейчас это сделать будет очень сложно.



Конечно, тренер не угадал с составом. Промес не мог играть целый матч. Непонятно, почему не играл Озбилиз, который оживляет игру. Видимо, он не очень нравится тренеру. Мне это не совсем понятно.



Почему всегда не действовать так, как последние 15 минут? Спросите у футболистов. Я им плачу зарплату, и плачу еt вовремя. Бонусы они получают тоже вовремя», — заключил Федун.