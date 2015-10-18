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    • Федун: «Видимо, Аленичеву не очень нравится Озбилиз, и мне это не совсем понятно»

    Федун: «Видимо, Аленичеву не очень нравится Озбилиз, и мне это не совсем понятно»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун не самым лестным образом отозвался об игре команды в матче с «Локомотивом» (1:2).

    «Конечно, очень расстроены результатом. Была возможность зацепиться за гонку за медали. Сейчас это сделать будет очень сложно.

    Конечно, тренер не угадал с составом. Промес не мог играть целый матч. Непонятно, почему не играл Озбилиз, который оживляет игру. Видимо, он не очень нравится тренеру. Мне это не совсем понятно.

    Почему всегда не действовать так, как последние 15 минут? Спросите у футболистов. Я им плачу зарплату, и плачу еt вовремя. Бонусы они получают тоже вовремя», — заключил Федун.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.10.2015 16:44
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    Комментарии (10)
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    Сармат Ростов
    1445176312
    Пока ты этим инвалидам отваливаешь столько бабла, да ещё и своевременно - не будут эти кривоногие карлики выигрывать!!! Ставь их на бабки!!!
    Ответить
    vanesss1981
    1445177640
    Вообще-то Озбилиз играл, с 55-ой минуты вместо Мовсисяна! Федун по ходу на стадик бабки ходит считать, а не игру смотреть.
    Ответить
    vyacheslaff
    1445177979
    Пошло говно по трубам.... Озбилиз не для премьер лиги в принципе и мне тоже не нравится, а за базаром следить надо...говорун хренов
    Ответить
    ТОЛЬКО ФУТБОЛ
    1445178549
    СКОРЕЕ ОН НЕ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ ТОП ЧЕМПИОНАТОВ...А КОГДА В ФОРМЕ И СТАРАЕТСЯ ОН НЕПЛОХ
    Ответить
    Питерский мент
    1445191383
    Аленичеву пора на выход, не уживется он с хозяином, которому ой как хочется порулить
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    Serjoga
    1445192909
    Так сам и спроси У футболистов! Или спроси С футболистов!
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    westerose
    1445213283
    "Почему всегда не действовать так, как последние 15 минут?" Потому что Локо на голову сильнее и просто не дал так действовать весь матч. В концовке сил уже не хватало, к сожалению физические кондиции игроков РФПЛ оставляют желать лучшего.
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    ologreds
    1694996970
    numo445743
    Ответить
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