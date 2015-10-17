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Халк: «В России сложно играть из-за плохих судей»

17 октября 2015, 21:39
16

Нападающий «Зенита» Халк прокомментировал ничью в матче 12-го тура РФПЛ против «Кубани» (2:2). Футболист выразил недовольство работой судей.

«Первый пропущенный мяч серьезно изменил ситуацию и обескуражил нашу команду. Два забитых в ответ мяча выравняли положение и направили матч в нужное для «Зенита» русло. Но когда «Кубань» забивала второй гол, была очевидна игра рукой футболиста «Кубани». К тому же в ворота «Кубани» должен был быть назначен пенальти – не знаю, куда судья смотрел. Очень сложно играть в России из-за того, что арбитры низкоквалифицированные», – говорит Халк.

По мнению бразильца, судейство было на низком уровне.

«Это была некрасивая игра. Это был очень низкий уровень, и я не знаю, почему арбитры так судят. Я не знаю, почему так происходит».

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Зенит Кубань (ЛФЛ) Халк
Комментарии (16)
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GM
1445107965
Халка в судьи! Пусть покажет как надо :)
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CSKA Dzagoev
1445109678
Халк жжот)))
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rtm Solncedar
1445112168
Странно))) - во первых сколько свистков было в пользу Зенита, ну а во вторых после каждого свистка не в ползу Зенита Халк налетал на судью и подолгу, что то ему доказывал или рассказывал или учил))) как судить.))) Если бы Кубанцы столько разговаривали с Еськовым - точно договорились бы до удаления.
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kostjan 58
1445112944
проплатили бы бабла как кони делают.и нет проблем))
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Aztec58
1445113389
Судейка подыгрывал вовсе не Кубани, а ЦСКА.
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kostjan 58
1445113721
в яблочко)))
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Expert_Buben
1445113907
Кучу моментов про. рали а виноват судья, ну и Гинер конеш:-)))!
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Vitaliy97
1445118487
Так говорит как будто он приехал В Россию в футбол играть. Получай деньги и не к.изди!
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Asbjorn
1445119070
Ага,судьи во всем виноваты
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neveldomha
1445198624
Стань судьей и мешай сам.
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