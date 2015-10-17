Халк: «В России сложно играть из-за плохих судей»

Нападающий «Зенита» Халк прокомментировал ничью в матче 12-го тура РФПЛ против «Кубани» (2:2). Футболист выразил недовольство работой судей.

«Первый пропущенный мяч серьезно изменил ситуацию и обескуражил нашу команду. Два забитых в ответ мяча выравняли положение и направили матч в нужное для «Зенита» русло. Но когда «Кубань» забивала второй гол, была очевидна игра рукой футболиста «Кубани». К тому же в ворота «Кубани» должен был быть назначен пенальти – не знаю, куда судья смотрел. Очень сложно играть в России из-за того, что арбитры низкоквалифицированные», – говорит Халк.

По мнению бразильца, судейство было на низком уровне.

«Это была некрасивая игра. Это был очень низкий уровень, и я не знаю, почему арбитры так судят. Я не знаю, почему так происходит».