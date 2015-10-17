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  • Газизов:«Спартак» может в течение года вернуть Кротова за 70 миллионов»

Газизов:«Спартак» может в течение года вернуть Кротова за 70 миллионов»

17 октября 2015, 10:47
4

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал о том, на каких условиях "Спартак" может вернуть нападающего Вячеслава Кротова. Он также сообщил, что с целью усиления состава уфимцы ведут переговоры с тремя футболистами, двое из которых - легионеры.

- Как удалось договориться с Кротовым?

– Просто футболист был готов перейти в Уфу. Со «Спартаком» непросто было договориться, у них есть свои трансферные идеи, интересы.

– В итоге состоялась покупка, а не аренда.

– Да, это покупка игрока за 35 миллионов. С условием, что «Спартак» имеет право обратного выкупа в течение двух трансферных окон, умножить на два.

– Что это значит?

– Они могут его выкупить обратно за 70 миллионов в течение года.

– Еще какие-то трансферы от «Уфы» ждать?

– Будут. Мы сейчас ведем переговоры с тремя футболистами, у которых заканчиваются контракты и которых мы можем подписать до следующего трансферного окна, заранее.

– Амплуа назовете?

– Вы видите, в каких зонах у нас есть проблемы. Над ними и работаем.

– Это игроки с российским гражданством?

– Один с российским, двое не с российским.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Уфа Спартак Кротов Вячеслав
Комментарии (4)
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ArtMan91
1445075568
вахаххаха вы че там курите?
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Garrincha58
1445078149
бизнес по русски продай что тебе негоже но потом купи в два раза дороже что тебе и даром не надо
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Aztec58
1445089601
Уфе давно пора в ФНЛ.
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