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    Газизов:«Спартак» может в течение года вернуть Кротова за 70 миллионов»

    Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал о том, на каких условиях "Спартак" может вернуть нападающего Вячеслава Кротова. Он также сообщил, что с целью усиления состава уфимцы ведут переговоры с тремя футболистами, двое из которых - легионеры.

    - Как удалось договориться с Кротовым?

    – Просто футболист был готов перейти в Уфу. Со «Спартаком» непросто было договориться, у них есть свои трансферные идеи, интересы.

    – В итоге состоялась покупка, а не аренда.

    – Да, это покупка игрока за 35 миллионов. С условием, что «Спартак» имеет право обратного выкупа в течение двух трансферных окон, умножить на два.

    – Что это значит?

    – Они могут его выкупить обратно за 70 миллионов в течение года.

    – Еще какие-то трансферы от «Уфы» ждать?

    – Будут. Мы сейчас ведем переговоры с тремя футболистами, у которых заканчиваются контракты и которых мы можем подписать до следующего трансферного окна, заранее.

    – Амплуа назовете?

    – Вы видите, в каких зонах у нас есть проблемы. Над ними и работаем.

    – Это игроки с российским гражданством?

    – Один с российским, двое не с российским.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    17.10.2015 10:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 октября 2015, 16:46

      Уфе давно пора в ФНЛ.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17371

      Garrincha58 17 октября 2015, 13:35

      бизнес по русски продай что тебе негоже но потом купи в два раза дороже что тебе и даром не надо

      0
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      Рейтинг: +19

      ArtMan91 17 октября 2015, 12:52

      вахаххаха вы че там курите?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3469

      FRZZ 17 октября 2015, 11:18

      Речь идет наверное о рублях?

      2
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      ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > FRZZ 17 октября 2015, 11:35

      Зимбабвийский доллар

      0
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