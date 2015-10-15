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    Уткин пообещал побриться в случае выхода России в финал Евро-2016

    Комментатор «Матч ТВ» Василий Уткин пообещал побриться наголо, если сборная России выйдет в финал европейского первенства.

    «Наша команда по своему рейтингу, по своему понятию, если она правильно управляется (а приход Слуцкого оказался правильным решением), безусловно должна играть на чемпионате Европы. Но выход из группы - это уже конкретный успех, а дальше все зависит от жеребьевки. В принципе, мы можем хоть в полуфинале играть - зависит от состояния формы, состояния соперника. Тем более, турнир будет проходить в новом формате, которого пока никто толком не понимает, потому что в первый раз.

    Если сборная России попадет в полуфинал, я не буду удивлен - я буду восхищен. Если сборная России выйдет в финал, я обещаю побриться наголо. А если она выиграет чемпионат Европы, то я буду готов на самые неожиданные и неформальные поступки. Но думаю, что сборная остановится между выходом из группы и полуфиналом», - рассказал Уткин изданию «Футбол24».

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.10.2015 17:38
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +296

      Raulya 16 октября 2015, 10:38

      Уже два раза обещал и что???? Сказал делай... Иначе не мужик а болобол....

      0
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      Рейтинг: +10

      abunho14 15 октября 2015, 23:51

      Иди в жопу Гусь

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 15 октября 2015, 23:21

      Пи 3 дабол он жирный

      1
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      Рейтинг: +11

      belazist 15 октября 2015, 23:11

      Не стоит идти на такие жертвы

      0
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      Рейтинг: +36

      FC LD 15 октября 2015, 22:16

      Неееет!!! Я повешусь б л..я д ь! )))))

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      Рейтинг: +853

      джон базелон 15 октября 2015, 22:01

      Я даже не читал все,просто увидел заголовок и мне вообще похеру на Уткина и его усы!!!!!

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      Рейтинг: +14

      MastaRave 15 октября 2015, 21:35

      Жирный пиздабол

      0
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      Рейтинг: +52

      Тот еще Бобер 15 октября 2015, 21:27

      о боже, да всем насрать

      2
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      Рейтинг: +4053

      Kollljan 15 октября 2015, 21:24

      Уткин никчемное трепло! Он уже лысым должен ходить. И судя по постоянно опухшей физиономии, он еще и пьянь.

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 15 октября 2015, 21:19

      Уткин пи**ит..))

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