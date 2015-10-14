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    В запас символической сборной отбора Евро-2016 включили Дзюбу

    Официальный сайт УЕФА представил символическую сборную прошедшего отборочного этапа Евро-2016. На лавке запасных оказался нападающий сборной России Артем Дзюба.

    Основной состав: Куртуа (Бельгия); Рац (Румыния), Кэйхилл (Англия), Уильямс (Уэльс), Дармиан (Италия); Алаба (Австрия), Дэвис (Северная Ирландия), Сигурдссон (Исландия), Бэйл (Уэльс), Левандовски (Польша), Мюллер (Германия).

    Запасные: Тэтэрушану (Румыния); Альба (Испания), Глик (Польша); Гамшик (Словакия), Перишич (Хорватия); де Брюйне (Бельгия), Дзюба (Россия).

    Источник: УЕФА

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    14.10.2015 18:11
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +59

      aleks.meskini12 14 октября 2015, 19:34

      Не плохо

      0
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      Рейтинг: +87

      Medbrat13 14 октября 2015, 19:15

      Ну и заголовок.......Может не Дзюба,а Дзюбу?????

      -1
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      Рейтинг: +160

      veltrener > REX_AmIgO_13RUS 14 октября 2015, 20:16

      Она тут на сайте везде)

      1
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      Рейтинг: +10

      kirill6800 14 октября 2015, 19:11

      Если сыграет этот состав я потеку

      0
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