В запас символической сборной отбора Евро-2016 включили Дзюбу

Официальный сайт УЕФА представил символическую сборную прошедшего отборочного этапа Евро-2016. На лавке запасных оказался нападающий сборной России Артем Дзюба.
Основной состав: Куртуа (Бельгия); Рац (Румыния), Кэйхилл (Англия), Уильямс (Уэльс), Дармиан (Италия); Алаба (Австрия), Дэвис (Северная Ирландия), Сигурдссон (Исландия), Бэйл (Уэльс), Левандовски (Польша), Мюллер (Германия).
Запасные: Тэтэрушану (Румыния); Альба (Испания), Глик (Польша); Гамшик (Словакия), Перишич (Хорватия); де Брюйне (Бельгия), Дзюба (Россия).
Источник: УЕФА