Впервые в истории сборная Бельгии возглавит рейтинг ФИФА

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В матче последнего тура отбора на Евро-2016 сборная Бельгии обыграла Израиль (3:1).
Этот результат позволит бельгийцам выйти на первую строчку рейтинга национальных сборных ФИФА, когда этот рейтинг будет обновлен. Бельгийцы потеснят с первой позиции Аргентину.
Кроме того, бельгийцы будут находиться в первой корзине при жеребьевке группового этапа Евро-2016.