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    Впервые в истории сборная Бельгии возглавит рейтинг ФИФА

    В матче последнего тура отбора на Евро-2016 сборная Бельгии обыграла Израиль (3:1).

    Этот результат позволит бельгийцам выйти на первую строчку рейтинга национальных сборных ФИФА, когда этот рейтинг будет обновлен. Бельгийцы потеснят с первой позиции Аргентину.

    Кроме того, бельгийцы будут находиться в первой корзине при жеребьевке группового этапа Евро-2016.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.10.2015 01:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -9

      uxxvu 14 октября 2015, 09:11

      Хочешь бешеного СЕКСА на всю ночь?!Я просто был в шоке от результата: мой секс теперь длится в разы дольше, эрекция намного лучше,а главное девушка довольна как слон.!Вот сами почитайте-- http://maxima.2sms.ru

      -1
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      Рейтинг: +101

      Ver 14 октября 2015, 08:21

      Козе понятно, в первой...раз возглавит рейтинг...

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      Рейтинг: +428

      Ronaldinho R10 14 октября 2015, 05:50

      Сливайте воду.Мертенс когда бил по воротам сегодня,ему вратарь пролетая мимо сказал эту новость.Я б тоже ***ел.

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