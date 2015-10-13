Вратарь ЦСКА перешел в португальскую «Лейрию»

Вратарь молодежной команды ЦСКА и юношеской сборной России Иван Злобин перешел в клуб «Лейрия», который выступает во втором португальском дивизионе.

Договор 18-летнего футболиста с его новым клубом рассчитан на два с половиной года. Злобин присоединится к другим российским игрокам, выступающим за "Лейрию" - Юрию Бавину, Александру Ломакину, Евгению Тюкалову, Кириллу Костину, Никите Голдобину и Егору Никулину.

На счету Злобина семь матчей за юношескую сборную России и две игры в Юношеской лиге УФЕА за ЦСКА.