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    Дзагоев за совмещение Слуцким должностей в сборной и ЦСКА

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев признался, что не видит проблем в совмещении Леонидом Слуцким должности главного тренера сборной России и армейского клуба.

    «Конечно, я бы предпочел, чтобы Слуцкий работал и в ЦСКА, и в сборной. Другое дело, как он сам будет это все выдерживать, хватит ли ему столько нервов, здоровья и сил. Но в принципе это не мое дело – решать будет футбольное руководство», - заявил Дзагоев.

    Напомним, что сборная России после вчерашней победы над сборной Черногории (2:0) напрямую вышла в финальный турнир Евро-2016 во Франции.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.10.2015 15:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1010

      OOOVVV. 13 октября 2015, 19:00

      Совмещать до конца сезона придётся.И к бабке не ходи.

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    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 13 октября 2015, 15:45

      "Но в принципе это не мое дело – решать будет футбольное руководство", - заявил Дзагоев" – вот с этим нельзя не согласиться!

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