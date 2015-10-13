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    Дзагоев за совмещение Слуцким должностей в сборной и ЦСКА

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев признался, что не видит проблем в совмещении Леонидом Слуцким должности главного тренера сборной России и армейского клуба.

    «Конечно, я бы предпочел, чтобы Слуцкий работал и в ЦСКА, и в сборной. Другое дело, как он сам будет это все выдерживать, хватит ли ему столько нервов, здоровья и сил. Но в принципе это не мое дело – решать будет футбольное руководство», – заявил Дзагоев.

    Напомним, что сборная России после вчерашней победы над сборной Черногории (2:0) напрямую вышла в финальный турнир Евро-2016 во Франции.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.10.2015 15:34
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    Комментарии (3)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    sir_Alex
    1444740339
    "Но в принципе это не мое дело – решать будет футбольное руководство", - заявил Дзагоев" – вот с этим нельзя не согласиться!
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    OOOVVV.
    1444752020
    Совмещать до конца сезона придётся.И к бабке не ходи.
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    ologreds
    1694996999
    numo445240
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