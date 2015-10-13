Дзагоев за совмещение Слуцким должностей в сборной и ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев признался, что не видит проблем в совмещении Леонидом Слуцким должности главного тренера сборной России и армейского клуба.

«Конечно, я бы предпочел, чтобы Слуцкий работал и в ЦСКА, и в сборной. Другое дело, как он сам будет это все выдерживать, хватит ли ему столько нервов, здоровья и сил. Но в принципе это не мое дело – решать будет футбольное руководство», – заявил Дзагоев.

Напомним, что сборная России после вчерашней победы над сборной Черногории (2:0) напрямую вышла в финальный турнир Евро-2016 во Франции.