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    Евро-2016. Греция и Венгрия забили семь голов, Финляндия спаслась в игре с Северной Ирландией

    В десятом туре группы F Фарерские острова ничего не смогли поделать с командой Румынии, капитулировав со счетом 0:3. Сборная Финляндии в самой концовке встречи с Северной Ирландией сумела уйти от поражения - 1:1. А Греция в настоящей битве одолела Венгрию - 4:3.

    Евро-2016. Отборочные матчи. Группа F. 10-й тур

    Фарерские острова – Румыния – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Будеску, 4; 0:2 – Будеску, 45; 0:3 – Максим, 82.

    Финляндия – Северная Ирландия – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Кэткарт, 31; 1:1 – Араюури, 87.

    Греция – Венгрия – 4:3 (1:1)

    Голы: 1:0 – Стафилидис, 5; 1:1 – Ловренчич, 26; 2:1 – Немет, 54; 2:2 – Тахцидис, 56; 2:3 – Немет, 75; 3:3 – Митроглу, 79; 4:3 – Коне, 86.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.10.2015 20:59
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