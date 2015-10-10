Снейдер остался недоволен качеством травы в Казахстане

Полузащитник сборной Голландии Уэсли Снейдер прокомментировал победу своей команды в Казахстане (2:1).

"Мы имели несколько хороших моментов, чтобы повести в счете, которые упустили. Неплохо, что удалось отличиться до перерыва, так как это помогло снять немного напряжение. На таком поле трудно показывать футбол высокого качества. Да и риск получить травму может возрасти в разы. Результат закономерен. Жаль, что не смогли забить больше. В целом я рад, потому что, сегодня победил сильнейший", - приводит слова Снейдера vesti.kz.