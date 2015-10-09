Молдавия - Россия. Онлайн-трансляция

Сборной России осталось сделать два шага до финальной части Евро-2016. Первый из них - сегодня в Кишиневе, где команде Леонида Слуцкого обязательно необходимо брать три очка. Ничья, скорее всего, отбросит россиян снова на третью строчку, не говоря уж о поражении, которое поставит команду в неудобное положение перед заключительным матчем против Черногории.

"Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча Молдавия - Россия. Комментатор - Андрей Ковалев. Начало в 21:45, не пропустите!