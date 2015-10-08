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    «Кубань» должна российским игрокам зарплату за два месяца

    Перед игроками и персоналом "Кубани" появилась задолженность по зарплате за 2 месяца. Не так давно клуб вернул часть долгов, но деньги выплатили только малой части футболистов, преимущественно иностранцам. Футболисты-россияне, включая основу и молодежку, выплаты не получили, из-за чего в коллективе существует напряжение.

    Кроме того, команде и персоналу не были выплачены премии за конец прошлого и весь нынешний сезон, а также за весь розыгрыш Кубка России-2014/15, начиная с матча против "Балтики", во время которого командой руководил Виктор Гончаренко. Полтора месяца назад на встрече команды с руководством "Кубани" в лице вице-губернаторов Краснодарского края Николая Долуды и Ивана Перонко было обещано, что все долги будут погашены в течение одной недели, что не было сделано.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.10.2015 17:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 8 октября 2015, 19:39

      Долуда и Перонко решают!

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      Рейтинг: +23

      nikola paganini 8 октября 2015, 18:52

      отбирайте зп у иностранцев!!!

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