«Кубань» должна российским игрокам зарплату за два месяца

Перед игроками и персоналом «Кубани« появилась задолженность по зарплате за 2 месяца. Не так давно клуб вернул часть долгов, но деньги выплатили только малой части футболистов, преимущественно иностранцам. Футболисты-россияне, включая основу и молодежку, выплаты не получили, из-за чего в коллективе существует напряжение.

Кроме того, команде и персоналу не были выплачены премии за конец прошлого и весь нынешний сезон, а также за весь розыгрыш Кубка России-2014/15, начиная с матча против «Балтики», во время которого командой руководил Виктор Гончаренко. Полтора месяца назад на встрече команды с руководством «Кубани» в лице вице-губернаторов Краснодарского края Николая Долуды и Ивана Перонко было обещано, что все долги будут погашены в течение одной недели, что не было сделано.