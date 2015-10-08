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    «Кубань» должна российским игрокам зарплату за два месяца

    Перед игроками и персоналом «Кубани« появилась задолженность по зарплате за 2 месяца. Не так давно клуб вернул часть долгов, но деньги выплатили только малой части футболистов, преимущественно иностранцам. Футболисты-россияне, включая основу и молодежку, выплаты не получили, из-за чего в коллективе существует напряжение.

    Кроме того, команде и персоналу не были выплачены премии за конец прошлого и весь нынешний сезон, а также за весь розыгрыш Кубка России-2014/15, начиная с матча против «Балтики», во время которого командой руководил Виктор Гончаренко. Полтора месяца назад на встрече команды с руководством «Кубани» в лице вице-губернаторов Краснодарского края Николая Долуды и Ивана Перонко было обещано, что все долги будут погашены в течение одной недели, что не было сделано.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.10.2015 17:31
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    Комментарии (3)
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    nikola paganini
    1444319571
    отбирайте зп у иностранцев!!!
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    sir_Alex
    1444322381
    Долуда и Перонко решают!
    Ответить
    ologreds
    1694997028
    numo444755
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