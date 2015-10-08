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    ФИФА отстранила Платини на 90 дней

    Президент УЕФА Мишель Платини отстранен от исполнения своих обязанностей на срок в 90 дней. Срок наказания может быть продлен не более чем на 45 дней. Напомним, что на такой же срок отстранены президент ФИФА Зепп Блаттер и генеральный секретарь организации Жером Вальке.

    Прокуратура Швейцарии в данный момент проводит расследование в отношении Блаттера по подозрению в хищении и преступной халатности. 79-летний швейцарец обвиняется в незаконном платеже Платини в размере 2 миллионов швейцарских франков.

    Стоит отметить, что ФИФА отстранила бывшего главу Корейской футбольной ассоциации Чхон Мон Джуна от футбольной деятельности на 15 лет, а также оштрафовала его на 100 тысяч швейцарских франков по причине обвинения в попытке дать взятку перед выборами страны - хозяйки ЧМ-2022.

    Источник: ФИФА

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    08.10.2015 13:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 8 октября 2015, 16:03

      Запретить ему вообще футбольную деятельность. Пусть в шоубизнес идет, там людей смешит!

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