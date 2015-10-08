ФИФА отстранила Платини на 90 дней

Президент УЕФА Мишель Платини отстранен от исполнения своих обязанностей на срок в 90 дней. Срок наказания может быть продлен не более чем на 45 дней. Напомним, что на такой же срок отстранены президент ФИФА Зепп Блаттер и генеральный секретарь организации Жером Вальке.

Прокуратура Швейцарии в данный момент проводит расследование в отношении Блаттера по подозрению в хищении и преступной халатности. 79-летний швейцарец обвиняется в незаконном платеже Платини в размере 2 миллионов швейцарских франков.

Стоит отметить, что ФИФА отстранила бывшего главу Корейской футбольной ассоциации Чхон Мон Джуна от футбольной деятельности на 15 лет, а также оштрафовала его на 100 тысяч швейцарских франков по причине обвинения в попытке дать взятку перед выборами страны – хозяйки ЧМ-2022.