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    «Зенит» - «Ростов». Кержаков – в воротах, Бухаров – в запасе

    Стали известны стартовые составы команд на предстоящий матч 11-го тура российской Премьер-лиги между петербургским «Зенитом» и «Ростовом».

    Отдельно стоит сказать о том, что в составе сине-бело-голубых вновь с первых минут сыграет голкипер Михаил Кержаков, а нападающий «Ростова» Александр Бухаров остался в запасе.

    «Зенит»: Кержаков, Смольников, Нету, Гарай, Анюков, Хави Гарсия, Витсель, Шатов, Данни, Халк, Дзюба.

    «Ростов»: Джанаев, Навас, Новосельцев, Ротенберг, Баштуш, Гацкан, Маргасов, Канга, Нобоа, Полоз, Азмун.

    Напомним, матч начнется в 17:00 по московскому времени. Портал «Бомбардир» проведет его видео- и текстовую трансляцию.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.10.2015 16:32
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