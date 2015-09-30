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  • Орлов: «Для работы на телевидении Кержакову понадобится словарь ударений»

Орлов: «Для работы на телевидении Кержакову понадобится словарь ударений»

30 сентября 2015, 17:52
8

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился своим мнением насчет возможной карьеры на телевидении форварда «Зенита» Александра Кержакова.

«Это должно быть его личное решение, его судьба. Не дай бог, Кержакову посоветуют что-то не то – всю жизнь потом будет переживать, зачем он кого-то послушал. А так выберет свое будущее сам – хоть обидно не будет. Экспертом он быть готов уже сейчас, у него хорошая футбольная легенда. Но для того, чтобы работать на телевидении, ему нужно подтянуть русский язык и купить словарь ударений для работников радио и телевидения. Я сам прошел эту школу, сменив футбол на журналистику, и в принципе доволен своей карьерой.
Переход давался очень тяжело, особенно в советское время: надо было осваивать новую профессию. Игроки сейчас уходят из футбола с определенным материальным запасом. Квартиру я за футбол получил – а больше ничего, никаких накоплений. Приходилось начинать с азов. В журналистике поначалу целый год получал в месяц 100 рублей, а играя в футбол – 500-600. Трудновато было, но потом немножко поднялся и зажил, как все люди.
Когда я заканчивал играть в футбол, уже начал писать заметки о футболе. Тренерским штабом это не приветствовалось. Кому понравится, если футболист будет что-то писать, да еще и рассказывать, что происходит внутри команды?», – рассказал Орлов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Александр
Комментарии (8)
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Asbjorn
1443627230
Надеюсь Александр будет менее предвзят в комментариях футбольных матчей первенства
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Cнег
1443628570
Вот Гена Орлов советует Кержакову и словарем обзавестись и т.д. А сам до сих делает ошибки в эфире, когда у игрока труднопроизносимая фамилия...
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Flydis
1443631868
Или полностью правильно произносить "Тоби Алдервейрелд"
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nemolod
1443632699
С таким капиталом и связями,какие есть у футболиста имей он желание ,то уже завтра запросто комментировал все матчи Зенита,причем Г.Орлов только успевал бы ему суфлировать вместо словаря ударений-видно боится,что теплое место потеряет!
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MaxSevilla
1443636952
ударение это вам не попадание- быстро освоит)))
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komandos99
1443637773
Самому бы словарь не помешал,ещё про людей других что то говорит,позорник!!!
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persuha
1443651189
Умник блин - "Курбан Курбанов"
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