Орлов: «Для работы на телевидении Кержакову понадобится словарь ударений»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился своим мнением насчет возможной карьеры на телевидении форварда «Зенита» Александра Кержакова.

«Это должно быть его личное решение, его судьба. Не дай бог, Кержакову посоветуют что-то не то – всю жизнь потом будет переживать, зачем он кого-то послушал. А так выберет свое будущее сам – хоть обидно не будет. Экспертом он быть готов уже сейчас, у него хорошая футбольная легенда. Но для того, чтобы работать на телевидении, ему нужно подтянуть русский язык и купить словарь ударений для работников радио и телевидения. Я сам прошел эту школу, сменив футбол на журналистику, и в принципе доволен своей карьерой.

Переход давался очень тяжело, особенно в советское время: надо было осваивать новую профессию. Игроки сейчас уходят из футбола с определенным материальным запасом. Квартиру я за футбол получил – а больше ничего, никаких накоплений. Приходилось начинать с азов. В журналистике поначалу целый год получал в месяц 100 рублей, а играя в футбол – 500-600. Трудновато было, но потом немножко поднялся и зажил, как все люди.

Когда я заканчивал играть в футбол, уже начал писать заметки о футболе. Тренерским штабом это не приветствовалось. Кому понравится, если футболист будет что-то писать, да еще и рассказывать, что происходит внутри команды?», – рассказал Орлов.