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  • «Спартак» и «Зенит» заплатят по 300 тысяч за поведение болельщиков

«Спартак» и «Зенит» заплатят по 300 тысяч за поведение болельщиков

30 сентября 2015, 17:09
3

На сегодняшнем заседании КДК РФС было принято решение оштрафовать «Спартак» и «Зенит» за поведение болельщиков в очном матче команд, состоявшемся в 10-м туре российской Премьер-лиги, а также в матчах Кубка России. Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

«Спартак» оштрафован за использование пиротехники на 100 тысяч рублей, на 200 тысяч рублей за еe бросание и на 10 тысяч рублей за скандирование болельщиками нецензурных выражений. «Зенит» оштрафован за использование пиротехники на 100 тысяч рублей и на 200 тысяч рублей за еe бросание. За неучастие в пресс-конференции главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш оштрафован на 10 тысяч рублей.

«Тосно» и «Ростов» за скандирование оскорблений в адрес «Анжи» оштрафованы на 10 тысяч рублей. «Динамо» оштрафовано за использование болельщиками пиротехники на 50 тысяч рублей. Также «Спартак» и «Зенит» оштрафованы за скандирование болельщиками нецензурных выражений на матче молодeжных команд», – заявил он.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Динамо Ростов Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (3)
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Snerg
1443623888
тупые правила! дисквалифицированный боаш еще и на конфе должен быть))))....
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Garrincha58
1443628171
в Ростове нет денег на оплату обслуживающего персонала а тут от жиру бесятся каждый матч из за тупых фанатов платят штрафы но понятно ведь не из своего кармана гос. денег не жалко вот если бы был хозяин у Зенита или Спартака то я думаю эти штрафы бы прекратились а так всем наплевать
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sir_Alex
1443634006
Очередные поборы
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