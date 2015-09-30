«Спартак» и «Зенит» заплатят по 300 тысяч за поведение болельщиков

На сегодняшнем заседании КДК РФС было принято решение оштрафовать «Спартак» и «Зенит» за поведение болельщиков в очном матче команд, состоявшемся в 10-м туре российской Премьер-лиги, а также в матчах Кубка России. Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

«Спартак» оштрафован за использование пиротехники на 100 тысяч рублей, на 200 тысяч рублей за еe бросание и на 10 тысяч рублей за скандирование болельщиками нецензурных выражений. «Зенит» оштрафован за использование пиротехники на 100 тысяч рублей и на 200 тысяч рублей за еe бросание. За неучастие в пресс-конференции главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш оштрафован на 10 тысяч рублей.



«Тосно» и «Ростов» за скандирование оскорблений в адрес «Анжи» оштрафованы на 10 тысяч рублей. «Динамо» оштрафовано за использование болельщиками пиротехники на 50 тысяч рублей. Также «Спартак» и «Зенит» оштрафованы за скандирование болельщиками нецензурных выражений на матче молодeжных команд», – заявил он.