Якин: «Если выпадет возможность поработать в России, с радостью приму вызов»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Мурат Якин ответил на вопрос о том, что бы он сделал иначе, если бы у него была возможность вернуться в начало прошлого сезона, а также рассказал о том, что не отказался бы поработать в России снова.

«Нет смысла философствовать на сей счет. В «Спартаке» я приобрел важный опыт и, если вдруг представится еще один шанс, смогу лучше подготовиться.

С момента моего возвращения в Швейцарию я никогда не общался с российскими изданиями – ни устно, ни письменно. Повторюсь, сезон, проведенный в российском чемпионате, – важный для меня опыт. Позитивный и интенсивный опыт. И если выпадет возможность снова поработать в России, я с радостью приму новый вызов», - сказал Якин.