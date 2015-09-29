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  • Якин: «Если выпадет возможность поработать в России, с радостью приму вызов»

Якин: «Если выпадет возможность поработать в России, с радостью приму вызов»

29 сентября 2015, 17:25
5

Бывший главный тренер московского «Спартака» Мурат Якин ответил на вопрос о том, что бы он сделал иначе, если бы у него была возможность вернуться в начало прошлого сезона, а также рассказал о том, что не отказался бы поработать в России снова.

«Нет смысла философствовать на сей счет. В «Спартаке» я приобрел важный опыт и, если вдруг представится еще один шанс, смогу лучше подготовиться.

С момента моего возвращения в Швейцарию я никогда не общался с российскими изданиями – ни устно, ни письменно. Повторюсь, сезон, проведенный в российском чемпионате, – важный для меня опыт. Позитивный и интенсивный опыт. И если выпадет возможность снова поработать в России, я с радостью приму новый вызов», - сказал Якин.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Якин Мурат
Комментарии (5)
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Serjoga
1443538893
Ни одному клубу России не желаю такого "подарка"!
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зиргай
1443540115
Давай в Анжи!
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FiZryk
1443547244
В анжи место освободилось. Там вызов так вызов!
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джон базелон
1443552166
На мой взгляд,тренер хороший,молодежь подтягивал и смысл просматривался в игре!Игроки в Спартаке,другой разговор,убрать молодых воспитанников и опять взять обезьяну!
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sir_Alex
1443602706
Почувствовал вкус халявных денег. Можно вместо АВБ газпромовскую мошну потрясти
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