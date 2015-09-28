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    Персонал «Ростова» планирует устроить забастовку с начала октября

    Персонал футбольного клуба "Ростов", занимающийся обслуживанием стадиона "Олимп-2", футбольных полей, обслуживающем персонале базы клуба, объявил руководству о том, что первого октября не выйдет на свои рабочие места по причине задолженности по заработной плате. Как сообщает ИА "Чемпионат-Ростов", на сегодняшний день также не погашены долги по зарплате перед сотрудниками и тренерами футбольной школы ФК "Ростов".

    Руководство клуба после этого заявило, что до 15 октября планирует погасить все долги. Аналогичная ситуация уже была в клубе в марте этого года, но долги так и не были погашены.

    Напомним, что свой очередной матч в российской Премьер-лиге "Ростов" проведет на своем поле против "Кубани" в понедельник, 28 сентября, в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.09.2015 12:41
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