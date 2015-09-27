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    Касаев заменит в сборной России Файзулина

    В списке игроков, вызванных в сборную России для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2016 года против Молдовы и Черногории, произошло изменение. Вместо полузащитника Виктора Файзулина, представляющего питерский "Зенит", в национальную команду вызван игрок московского "Локомотива" Алан Касаев.

    Отметим, что подготовку к ответственным играм команда Леонида Слуцкого начнет в понедельник, 5 октября.

    Источник: РФС

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    27.09.2015 19:21
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 28 сентября 2015, 00:30

      НУ НАКОНЕЦ ТО!!!....ОДИН ИЗ НЕМНОГИХ ТЕХНАРЕЙ В РОССИЙСКОМ ФУТБОЛЕ...СПОСОБНЫЙ ОБЫГРАТЬ ОДИН В ОДИН...НО ПОХУДЕТЬ АЛАНУ БЫ НЕ МЕШАЛО...ЗАВЯЗЫВАЙ С МУЧНЫМ АЛАН)))

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      Рейтинг: +167

      астраханец 27 сентября 2015, 23:23

      Изначально нужно было это сделать. За какие умения Файзулина вообще в сборную вызывать то?)

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      Рейтинг: +9

      casp-10 27 сентября 2015, 21:29

      Подскажите, а что за ерунда, что остался соккер.ру и появился этот сайт?

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      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO > casp-10 27 сентября 2015, 21:31

      Соккер по сути тоже есть а это новый сайт, так сказать тюнинг по желанию людей.

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      Рейтинг: +9

      casp-10 > LOKOShamilLOKO 27 сентября 2015, 21:32

      а на соккере ведь месяц висела информация о переходе на новый сат

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      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO > casp-10 27 сентября 2015, 21:54

      Ну да именно на этот а соккер вроде как еше работает могу ошибаться давно не заходил, просто соккер работал параллельно пока этот сайт не заработает на полную.

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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар > casp-10 28 сентября 2015, 13:11

      Да небось команда разосралась между собой и разделилась. Теперь вот два сайта.

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      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO 27 сентября 2015, 21:04

      Работяга он одним словом. Уважение Слуцкому реально этот игрок возил его клуб и доставлял проблемы но вот значит тренер браво и не из за того что я болела Локо а просто приятно за сборную что тренер видит и ему не безразлична сборная. Очередной раз понятны успехи армейцев. Леонид Викторович низкий поклон и уважение. Спасибо пока за грамотную работу

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 27 сентября 2015, 20:57

      Давно пора указать Файзулину на дверь

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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 27 сентября 2015, 20:29

      Файзулин вообще нулевой игрок! Как можно его в сборную вызывать!?!?!

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      Рейтинг: +7

      ХАЛКинГОООООООЛ!!! > ManUtd-Volgograd 27 сентября 2015, 20:43

      Абсолютно согласен.Хоть я и болею за Зенит, но чтобы такую бездарность в сборную вызывать...Дядя Лёня молодец

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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd > ХАЛКинГОООООООЛ!!! 27 сентября 2015, 21:04

      В Зените конечно еще большая бездарность появилась в этом сезоне - Юсупов. Он вообще не понимает как играть. Хорошо его в сборную не берут!!!

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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 27 сентября 2015, 20:28

      Касаев хороший игрок, уровня нашей сборной так уже точно!

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      Рейтинг: +24995

      bset 27 сентября 2015, 19:23

      Произвел впечатление, повозив наших на фланге.

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      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO > bset 27 сентября 2015, 20:23

      Возив других доказывать не чего а так лучшую команду пока по сезону он повозил. Заслужил игрой

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