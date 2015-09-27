Касаев заменит в сборной России Файзулина

В списке игроков, вызванных в сборную России для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2016 года против Молдовы и Черногории, произошло изменение. Вместо полузащитника Виктора Файзулина, представляющего питерский "Зенит", в национальную команду вызван игрок московского "Локомотива" Алан Касаев.

Отметим, что подготовку к ответственным играм команда Леонида Слуцкого начнет в понедельник, 5 октября.