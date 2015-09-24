Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Стеванович: «Стыдно проигрывать»

    Полузащитник «Мордовии» Далибор Стеванович огорчен поражением в матче 1/16 Кубка России против «Химок» (1:0).

    «Стыдно проигрывать… Нельзя пропускать так голы, надо было лучше играть... Причины такого тяжело найти. Я уверен, что все игроки на сто процентов готовы были выкладываться, но не получилось. Сейчас у нас не очень хороший момент: мы шокированы тем, как проиграли ЦСКА, а после таких матчей тяжело входить в струю. Никто из игроков не принимал это поражение, потому что мы должны были брать тогда три очка. Сейчас нам нужно думать позитивнее", - говорит Стеванович.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.09.2015 23:17
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11