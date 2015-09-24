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    Бабаев: «Пригласили Гончаренко, потому что Слуцкому очень тяжело»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера сборной России.

    "Само назначение произошло быстро. Большую роль сыграли Виталий Леонтьевич Мутко и Сергей Борисович Иванов. Они говорили с Гинером, со Слуцким. Отказать сборной мы не имели права. Но Леониду Викторовичу очень тяжело. Прежде всего физически. У него нет выходных, он толком не спит. Рано или поздно это скажется на качестве работы. Отчасти поэтому мы пригласили Гончаренко. Чтобы он помогал Слуцкому в таком адском графике.

    Мне сложно прогнозировать, что будет дальше. Повторюсь, совмещение на долгосрочной основе - сомнительная затея. Но, учитывая любовь к футболу и энергию Слуцкого, такой вариант отрицать на 100 процентов я бы не стал. Тем более не просто так ведь об этом говорит Мутко. Однако мы со Слуцким на данный момент его не рассматриваем" - заявил Бабаев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.09.2015 10:34
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1481

      GM 25 сентября 2015, 13:25

      Очень хорошее решение. Чтобы не случилось, в ЦСКА обеспечена преемственность, без махания шашкой и тренерской чехардой.

      0
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      Рейтинг: +19

      hasek74 24 сентября 2015, 16:43

      Пригласили Гончаренко, потому что Слуцкий скоро свалит...

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      Рейтинг: +12

      DisEkript 24 сентября 2015, 12:03

      Если будут результаты в сборной, то ясень пень другого такого не найдут. Если сборная прошляпится, то Слуцкий останется в ЦСКА.

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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 24 сентября 2015, 11:32

      Каждый человек имеет право на выбор. Но усидеть на двух стульях невозможно. Слуцкий сейчас перед трудным выбором: либо вести коней к чемпионству, либо поднимать из руин сборную. Призываю уважать его любое непростое решение!!!

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