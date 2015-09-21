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    Молодежное первенство. «Краснодар» в гостях оказался сильнее «Урала»

    Футболисты молодежного состава «Краснодара» в Екатеринбурге со счетом 2:1 переиграли сверстников из «Урала» в матче девятого тура молодежного первенства.

    Счет открыли хозяева поля благодаря точному удару Александра Щербакова на 20-й минуте. Однако во втором тайме гости перехватили инициативу и дважды поразили ворота соперника. В составе "быков" забивали Денис Васенин на 52-й минуте и спустя три минуты Алексей Татаев.

    Первенство России среди молодежных команд. 7-й тур

    Урал (мол.) (Екатеринбург) — Краснодар (мол.) (Грозный) — 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 - Щербаков, 20; 1:1 - Васенин, 52; 1:2 - Татаев, 55

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.09.2015 11:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +354

      REDAT 21 сентября 2015, 15:19

      Молодцы ребята!Так держать!

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