Хекинг: «Я поступлю с Достом так, как он поступил с командой»

Главный тренер «Вольфсбурга» Дитер Хекинг раскритиковал нападающего команды Баса Доста за то, как он вел себя в течение нескольких дней после победы «волков» в матче Лиги чемпионов против ЦСКА (1:0). Комментарий тренер дал после игры с «Гертой» (2:0), в которой Дост отличился дважды.

«Я рад, что Дост забил два гола, но его поведение в последние дни – это эгоизм, и нам ничего подобного не нужно. Если футболист в течение трех дней ничего не делает на тренировках, словно у него отняли игрушку, то ему следует пересмотреть свое отношение к команде», - говорит Хекинг.

Наставник считает, что с таким игроку поведением нет места в его команде.

«Я собираюсь поступить с Достом так, как он поступил с командой. Я оставлю его одного на три дня, а потом посмотрим, как ему это понравится, стоит ли нам обсудить проблему и будет ли он и дальше показывать публично свои обиды. Если Бас считает, что поступил правильно, то в «Вольфсбурге» ему не место».