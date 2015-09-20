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    РФПЛ. ЦСКА обыграл «Мордовию» в голевой феерии

    Матч между «Мордовией» и ЦСКА получился по-настоящему фантастическим, и наверняка еще долго будет обсуждаться. Хозяева начали очень активно, забив 3 мяча уже в первые 16 минут матча. Тем не менее, после перерыва «армейцам» удалось сравнять счет, но «Мордовия» вновь вышла вперед, забив четвертый гол. Однако ЦСКА отличился еще трижды, подарив потрясающее зрелище всем болельщикам.
    Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур
    Голы: 1:0 — Луценко, 1; 2:0 — Рыков, 12; 3:0 — Мухаметшин, 16; 3:1 — Панченко, 49; 3:2 — Тошич, 56; 3:3 — Думбия, 59; 4:3 — Луценко, 67; 4:4 — Муса, 80; 4:5 — Муса, 86; 4:6 — Думбия, 88.
    Мордовия: Ревишвили, Перендия, Рыков, Нахушев, Шитов, Стеванович (Махмудов, 64), Власов (Дудиев, 62), Джало, Ле Таллек, Руслан Мухаметшин, Луценко (Игнатович, 83).
    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Игнашевич, В. Березуцкий, Щенников (Миланов, 57), Дзагоев, Б. Натхо (Цауня, 72), Еременко (Панченко, 46), Тошич, Муса, Думбия.
    Предупреждения: Рыков, 34; Джало, 37; Джало, 54;
    Удаления: Фернандес, 11; Джало, 54.
    Судья: Игорь Низовцев (Нижний Новгород).

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.09.2015 15:24
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    Комментарии47
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      Рейтинг: +167

      астраханец 21 сентября 2015, 04:22

      Что сказать... хотел посмотреть футбол, а попал на гандбол))) а по поводу судьи... я так и не видел за сто вторую карточку дал Джало, так что промолчу пока не увижу видео с моментом. Но вот с Цауня был нонсенс... мало того что не дал фольги зп равную футболку, которую порвал соперник, так еще долго не пускал обратно на поле. Мне кажется этого судью на матчах РФПЛ мы больше не увидим, к счастью.

      0
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      Рейтинг: +72

      HardPony 21 сентября 2015, 00:43

      пропускать 4 гола от середняка чемпионата. мда. у Цска проблемы все сильнее читаются в обороне

      0
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      Рейтинг: +64

      красноярец 20 сентября 2015, 23:48

      по хоккейному прямо.

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 20 сентября 2015, 19:59

      Административнейшая ресурсшняга...

      0
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 20 сентября 2015, 19:18

      А когда последний матч был на 10+? Кажется, Зенит-Динамо 9:3?
      Или потом ещё были?

      0
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      Рейтинг: +104

      Scorp63 20 сентября 2015, 17:49

      Почему опять сами создаём трудности из ничего, а потом героически их преодолеваем?(((
      Поздравляю армейцев и болел клуба с волевой Победой!)

      0
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      Рейтинг: +429

      proеzd2 20 сентября 2015, 17:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      они думают усе дoлбaёбЫ!хехе

      -4
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      Рейтинг: +459

      sour12 20 сентября 2015, 16:46

      По сути надо усиление в каждую линию, полноценной замены нет, а играть в 15 игроков на 3 фронта, ведь не роботы, а бывают ещё травмы и спады в игре например как у Натхо и физически и эмоционально провалился, а думбия играть не может все 90 и пришлось в ЛЧ ставить Натхо который и не готов играть,
      что по матчу уже даже не важно кто победил после счёта 3-3 игра то интересная была и голы красивые )))) но победа конечно приятно, а особенно последние 3 гола вообще хороши комбинации такии.

      1
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      Рейтинг: +19

      bentlly 20 сентября 2015, 16:30

      Молодцы Мордовии показали зрелищный футбол

      4
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      Рейтинг: +19

      bentlly 20 сентября 2015, 16:29

      Молодец судья тебя потому что ты помогал ЦСКА удалил Янник жало

      -3
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