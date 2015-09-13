Гришин: «Футбол — стечение обстоятельств. Из двух моментов «Зенит» использовал два»

Главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о матче восьмого тура РФПЛ между армейцами и "Зенитом" (2:2).

— Можно сказать, что ЦСКА заслужил победу больше, чем «Зенит»?

— Самый справедливый счет — тот, который на табло. Можно сколько угодно хорошо играть, но пропустить и проиграть, или играть из рук вон плохо, но забить и выиграть. Да, армейцы начали очень уверенно и вели 2:0, но в итоге пропустили обидные голы и взяли лишь очко. Это футбол.

— Леонид Слуцкий выпустил на концовку дополнительного защитника, и его команда практически сразу пропустила. Тренерская ошибка?

— Я не считаю это решение ошибкой. Так сложились обстоятельства. В предыдущих играх такую замену делали неоднократно и выигрывали. Футбол — стечение обстоятельств. Из двух моментов «Зенит» использовал два, вот и все.

— ЦСКА сохранил шестиочковый отрыв от «Зенита». Это позволяет называть красно-синих главными претендентами на титул?

— Уверен, в домашней игре ребята рассчитывали на победу. Хотя с точки зрения стратегии хорошо, что мы не подпустили к себе «Зенит». Но не забывайте, ведь есть еще «Локомотив» и другие команды, способные дать результат. Вся борьба впереди! О чемпионстве нужно говорить только тогда, когда на груди будут медали.