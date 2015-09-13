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  • Гришин: «Футбол — стечение обстоятельств. Из двух моментов «Зенит» использовал два»

Гришин: «Футбол — стечение обстоятельств. Из двух моментов «Зенит» использовал два»

13 сентября 2015, 11:25
1

Главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о матче восьмого тура РФПЛ между армейцами и "Зенитом" (2:2).

Можно сказать, что ЦСКА заслужил победу больше, чем «Зенит»?

— Самый справедливый счет — тот, который на табло. Можно сколько угодно хорошо играть, но пропустить и проиграть, или играть из рук вон плохо, но забить и выиграть. Да, армейцы начали очень уверенно и вели 2:0, но в итоге пропустили обидные голы и взяли лишь очко. Это футбол.

— Леонид Слуцкий выпустил на концовку дополнительного защитника, и его команда практически сразу пропустила. Тренерская ошибка?

— Я не считаю это решение ошибкой. Так сложились обстоятельства. В предыдущих играх такую замену делали неоднократно и выигрывали. Футбол — стечение обстоятельств. Из двух моментов «Зенит» использовал два, вот и все.

— ЦСКА сохранил шестиочковый отрыв от «Зенита». Это позволяет называть красно-синих главными претендентами на титул?

— Уверен, в домашней игре ребята рассчитывали на победу. Хотя с точки зрения стратегии хорошо, что мы не подпустили к себе «Зенит». Но не забывайте, ведь есть еще «Локомотив» и другие команды, способные дать результат. Вся борьба впереди! О чемпионстве нужно говорить только тогда, когда на груди будут медали.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Слуцкий Леонид Гришин Александр
Комментарии (1)
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Зенит 2015
1442143058
Насчёт медали можно не сомневаться. В прошлом сезоне за, честно заработанное шестое, а то и девятое, место, ЦСКА вручили серебряную медаль, предварительно заставив Краснодар потерять очки в играх с более слабыми командами и добровольно-принудительно отказаться от второго места.
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