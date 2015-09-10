Халк: «Бог справедлив»

Нападающий «Зенита» Халк прокомментировал полученную им награду лучшему бомбардиру прошлого сезона РФПЛ.

«Для меня счастье завоевать этот трофей! Лучший бомбардир чемпионата России по футболу в сезоне-2014/15! Бог справедлив», — написал Халк на своей странице в одной из социальных сетей.

Халк забил в прошлом сезоне 15 мячей и опередил Саломона Рондона, Романа Еременко и Квинси Промеса, на счету которых было по 13 голов.