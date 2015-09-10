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    Халк: «Бог справедлив»

    Нападающий «Зенита» Халк прокомментировал полученную им награду лучшему бомбардиру прошлого сезона РФПЛ.

    «Для меня счастье завоевать этот трофей! Лучший бомбардир чемпионата России по футболу в сезоне-2014/15! Бог справедлив», — написал Халк на своей странице в одной из социальных сетей.

    Халк забил в прошлом сезоне 15 мячей и опередил Саломона Рондона, Романа Еременко и Квинси Промеса, на счету которых было по 13 голов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.09.2015 23:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -186

      Protosser 11 сентября 2015, 13:22

      Как обычно - наш чемпионат вызывает грусть и скуку..
      ЛУЧШИЙ бомбардир забил 15 мячей ЗА СЕЗОН.. В среднем - 1 (ОДИН!) мяч за 2 (ДВА!) матча..

      -1
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