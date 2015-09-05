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    Украина — Белоруссия: стартовые составы

    Стали известны стартовые составы сборных Украины и Белоруссии на матч отборочного цикла к ЧЕ-2016.

    Украина: Пятов, Хачериди, Шевчук, Федецкий, Ракицкий, Степаненко, Коноплянка, Ротань, Гармаш, Ярмоленко, Кравец.
    Запасные: Бойко, Шевченко, Морозюк, Кучер, Пылявский, Тимощук, Малиновский, Гусев, Малышев, Рыбалка, Будковский, Гладкий.

    Беларусь: Горбунов, Мартынович, Шитов, Сиваков, Филипенко, Стасевич, Глеб, Володько, Маевский, Калачев, Корниленко.
    Запасные: Жевнов, Черник, Бегунов, Драгун, Брессан, Кисляк, Нехайчик, Гордейчик, Сигневич.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.09.2015 18:38
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