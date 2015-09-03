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    Александр Кержаков: «Тренируюсь индивидуально и по–прежнему хочу играть за «Зенит»

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал, что определится с продолжением своей карьеры после пятого сентября. В этот день министр спорта и президент РФС Виталий Мутко встретится с патроном команды из Санкт-Петербурга Алексеем Миллером и обсудит будущее футболиста.

    - Ранее гендиректор «Зенита» Максим Митрофанов говорил, что ко второму сентября вы должны определиться, как будет продолжаться ваша карьера. Можете сейчас что-то сказать?

    - Думаю, вы слышали, что сказал Виталий Леонтьевич. Пока я что-то конкретное о своей карьере сказать не могу.

    - Мутко, в частности, сказал, что планирует пятого сентября поговорить с патроном «Зенита» Алексеем Миллером. В том числе и о вашем будущем.

    - Да. Вот, собственно, и все, что можно сказать на данный момент. Я со своей стороны могу тоже ждать решения Алексея Борисовича. И по-прежнему хочу играть за «Зенит». Но так получается, что этого делать сейчас не могу.

    - Как вы себя ощущаете? Игровой практики у вас нет давно. Есть опасения за свою форму?

    - Без игровой практики любой футболист не будет чувствовать себя на сто процентов. Индивидуально тренируюсь. Это все, на что могу рассчитывать в данный момент.

    - Об участии в матчах за «Зенит-2» речи не идет?

    - Пока нет.

    - То есть новый срок, когда все должно проясниться, пятого сентября?

    - Очевидно, после пятого числа будет ясно.

    Источник: «Советский спорт»

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    03.09.2015 06:22
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +55

      vyacheslaff 3 сентября 2015, 11:16

      Мужик!!! Ждет когда его судьбу решать какие-то дядьки, а сам в носу ковыряет...

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      Рейтинг: +4827

      neveldomha 3 сентября 2015, 10:20

      Похоже во всей этой истории АВБ не при делах, так как о нем даже речи не идет. Все зависит от Мутка.

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      Рейтинг: +244

      kara-mba 3 сентября 2015, 09:45

      Видать зарплата не устраивает, а то сидел бы на лавке ещё пару лет в Зените-2 и в носу ковырял.

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      Рейтинг: +27

      -Сивый Мерин- 3 сентября 2015, 07:19

      Карочи в утиль.

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