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    Митрофанов: «Мы продали Рондона в полтора раза дороже, чем могли»

    Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов прокомментировал трансферную кампанию клуба:

    «Мы приобрели Дзюбу, Юсупова, Михаила Кержакова. Другой вопрос, что не потратили много денег, да и оснований для трат не было.

    У нас были планы по усилению состава, но за неделю до начала чемпионата был изменен формат лимита на легионеров, поэтому решили пока эти операции не производить. Рондона мы хотели продать в январе, но продали в «Вест Бромвич» в 1,5 раза дороже, чем могли зимой», – сказал Митрофанов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.09.2015 18:09
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