Сборная России начала подготовку к Швеции

В понедельник сборная России начала подготовку к отборочным матчам Евро-2016 против Швеции и Лихтенштейна. В расположение команды явились все футболисты, который были вызваны Леонидом Слуцким на сбор.

Команда заехала в отель, после чего у игроков был ужин. Затем состоялось общее собрание, на котором Никита Симонян представил футболистам нового главного тренера. Леонид Слуцкий рассказал всем присутствующим о нюансах подготовительного и тренировочного процесса.

Во вторник у команды пройдет первая тренировка на «Арене Химки», которая начнется в 12:00.