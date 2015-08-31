Сборная России начала подготовку к Швеции

В понедельник сборная России начала подготовку к отборочным матчам Евро-2016 против Швеции и Лихтенштейна. В расположение команды явились все футболисты, который были вызваны Леонидом Слуцким на сбор.
Команда заехала в отель, после чего у игроков был ужин. Затем состоялось общее собрание, на котором Никита Симонян представил футболистам нового главного тренера. Леонид Слуцкий рассказал всем присутствующим о нюансах подготовительного и тренировочного процесса.
Во вторник у команды пройдет первая тренировка на «Арене Химки», которая начнется в 12:00.
Источник: РФС
льников.морозов.д камбаров.дьяков.гранат.семенов
.набиулин.бурлак.лагашов, Полу
защ-Широков.оздоев.зобнин.ряза
нцев.мамаев.дзагоев..миранчук.
Атака-шатов.,ионов.касаев.чер
ышев.смолов.партнягин.погребня
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