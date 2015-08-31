Гончаренко может возглавить «Зенит»

«Зенит» может пригласит на пост главного тренера команды Виктора Гончаренко. Об этом сообщил журналист Нобель Арустамян.

«Ничего себе! Помимо Клоппа, у «Зенита» есть еще один кандидат. Виктор Гончаренко также в шорт-листе.И шансов у него точно не меньше, чем у немца», – написал Арустамян в Twitter.

Напомним, на прошлой неделе Виктор Гончаренко написал заявление об отставке с поста главного тренера «Урала», но пока клуб из Екатеринбурга не отпускает белорусского специалиста.